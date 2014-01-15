Саммит Россия-ЕС будет урезан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе постоянного представительства РФ при ЕС Кирилла Иванова.

"По взаимной договоренности, этот саммит Россия-ЕС будет проходить в несколько более динамичном ключе и в более узком составе, чем обычно. Это делается по просьбе стороны Евросоюза, которая предложила такое вариант, с чем российская сторона согласилась, в том числе с учетом того, что этот саммит проходит на территории ЕС", — сказал он.

По теме: Россия готова обсуждать тему Украины на саммите с ЕС в январе

Как сообщил источник в руководстве Евросоюза, саммит будет сокращен до одного дня — 28 января.

По информации Иванова, все ключевые вопросы отношений РФ и ЕС, а также актуальные проблемы международной жизни "будут предметом рассмотрения на уровне руководителей России и Европейского союза".

Одной из центральных для России тем на предстоящем саммите станет диалог по визам, который ведется по двум параллельным направлениям: облегчения визового режима и отмены виз для краткосрочных поездок граждан в перспективе.

В конце ноября постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что Евросоюз примет политическое решение о начале переговоров с Москвой по проекту соглашения о краткосрочных безвизовых поездках. В конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на достижение прогресса по безвизовому диалогу к январскому саммиту Россия-ЕС.