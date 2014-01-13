План действий Ирана, ЕС и США по ядерному вопросу вступит в силу 20 января

Совместный план действий Ирана и стран "шестерки" начнет выполняться 20 января. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Ирана.

Позже эту информацию подтвердила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, а президент США Барак Обама поприветствовал это решение. В распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорится, что все достигнутые договоренности "будут способствовать достижению нашей цели, заключающейся в том, чтобы не позволить Ирану заполучить ядерное оружие".В то же время американский президент предупредил, что большая часть антииранских санкций останется в силе и в целом они будут усилены, если Тегеран нарушит свои обещания.

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Напомним, план был принят по итогам переговоров в Женеве 24 ноября 2013 года. Согласно этому документу, Тегеран взял на себя обязательства не обогащать уран свыше 5% и значительно сократить темпы развития своей ядерной программы, разрешив экспертам Международного агентства по атомной энергии провести инспекции ключевых ядерных объектов страны.

Запад, в свою очередь, согласился частично ослабить экономические санкции. Эти договоренности были названы "первым шагом", на смену которому должно прийти всеобъемлющее соглашение.