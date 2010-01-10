У США готов план действий против ядерных объектов Ирана

Центральное командование армии США разработало план действий против ядерных объектов Ирана. Он создан на случай "непредвиденных обстоятельств", заявил глава командования генерал Дэвид Петрэус (David Petraeus) в интервью CNN. Он, однако, не уточнил детали этого плана.

По словам Д.Пэтрэуса, американские военные рассмотрели все возможные варианты действия в регионе. "С нашей стороны было бы безответственно упустить какое-нибудь "если", - сказал Д.Петрэус обозревателю CNN.

Он отказался обсуждать вероятность нанесения удара Израилем, но когда речь зашла об уязвимости иранских объектов, заметил, что они за последнее время значительно укреплены и частично переведены в подземные сооружения, впрочем, все равно не способные выдержать бомбовый удар. "Степень эффекта зависит от того какие могут быть использованы вооружения и средства поражения", - сказал он.