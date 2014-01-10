Сноуден похитил 1,7 миллиона файлов о разведоперациях США - СМИ

Об этом говорится в закрытом докладе Пентагона, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Некоторые данные о содержащейся в докладе информации журналистам сообщили два американских конгрессмена: республиканец Майк Роджерс, возглавляющий комитет палаты представителей по разведке, и демократ Датч Рупперсбергер.

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По их словам, большая часть похищенных файлов имеет отношение к текущим операциям американской армии, военно-морских и военно-воздушных сил США. Они отметили, что публикация некоторых из этих документов уже нанесла ущерб разведывательной деятельности США.

В июне прошлого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После передачи документов Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня 2013 года находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.