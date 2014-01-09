Украина арестовала недвижимость Березовского

Об этом в интервью "Российской газете" заявил генпрокурор Юрий Чайка, пишет РИА Новости.

"Украина удовлетворила запрос о наложении ареста на недвижимое имущество Бориса Березовского, а также на акции в принадлежащих ему компаниях. Сербским судом продолжает рассматриваться запрос о наложении ареста на акции 8 компаний, принадлежавших Березовскому", — сказал он.

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Тело Березовского нашли в конце марта в его доме. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Британские СМИ утверждали, что бывший олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов.

Позже газета Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену написала, что активы российского олигарха на момент его смерти оценивались в 800 миллионов долларов.

В России на исполнении у приставов находится сводное исполнительное производство на общую сумму 3,2 миллиарда рублей, одним из должников по нему является Березовский. С 2008 года российские приставы вернули кредиторам в счет долгов Березовского около 300 миллионов рублей.