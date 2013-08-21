Сербия сняла арест с активов, якобы принадлежащих Березовскому

Сербия пока не нашла убедительных доказательств о принадлежности предпринимателю Борису Березовскому, скончавшемуся в марте в Великобритании, активов в сербских компаниях, поэтому арест на его предполагаемое имущество был снят.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Апелляционный суд в Белграде.

Как заявил 20 августа в Москве заместитель генерального прокурора РФ Александр Звягинцев, власти Сербии по требованию Генеральной прокуратуры России наложили арест на активы в предприятиях, принадлежавших Березовскому. По словам Звягинцева, арест касается активов семи предприятий стоимостью более 9 миллиардов рублей.

В разъяснении сербского Апелляционного суда говорится, что Высший суд в Белграде (суд первой инстанции) 11 июля 2013 года наложил временный арест на активы в ряде сербских компаний, которыми, как предполагалось, через Danube foods group BV и Clates holding BV владел Березовский. Уполномоченные лица обжаловали это решение, и Апелляционный суд на заседании 14 августа признал жалобу обоснованной, отменив решение суда первой инстанции и вернув его на повторное рассмотрение.

"Апелляционный суд в Белграде посчитал, что суд первой инстанции в ответ на просьбу (Генпрокуратуры РФ) о международной правовой помощи не в полной мере вывел доказательство о связи Бориса Абрамовича Березовского с перечисленными коммерческими компаниями", - говорится в сообщении.

Мера, наложенная судом первой инстанции, касалась, в частности, долей в компаниях Bambi Banat (кондитерские изделия), Bambi Park (детский парк развлечений), Imlek и Mlekara Subotica (молочная продукция), Knjaz Milos и Knjaz Milos Natura (безалкогольные напитки), Belosavac 2001 (производство минеральной и питьевой воды), Sekopak (утилизация упаковочных отходов).