Полицейских Лондона обяжут носить видеокамеры

Об этом 9 января со ссылкой на заявление главы полиции столицы Великобритании сэра Бернара Хогана-Хау (Bernard Hogan-Howe) сообщает The Independent.

В руководстве правоохранительных органов заявляют, что таким образом стремятся продемонстрировать свою открытость. Как пишет Lenta.ru, полиции необходимо восстановить доверие к действиям своих сотрудников после убийства ими безоружного чернокожего молодого человека Марка Даггана в 2011 году. Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс.

Накануне в среду, 8 января, присяжные оправдали действия полицейских в отношении Даггана. Вердикт вызвал бурное недовольство родственников погибшего и ряда их сторонников, которые обвиняли сотрудников правоохранительных органов в расизме.

Даггана убили в августе 2011 года в лондонском районе Тоттенхэм. Полицейские остановили такси, в котором ехал молодой человек, и застрелили подозреваемого. Дагган не был вооружен, однако в шести метрах от места убийства нашли пистолет. Предположительно, молодой человек выбросил его из окна такси незадолго до того, как его машину остановили.

Считается, что именно гибель Даггана стало поводом к началу массовых погромов в Лондоне в августе 2011 года. Беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, впоследствии перекинулись и на другие британские города, в частности, Манчестер, Ливерпуль и Бирмингем. В массовых выступлениях приняли участие около 30 тысяч человек.