На заводе Mitsubishi в Японии произошел мощный взрыв, есть погибшие

Как сообщает 9 января агентство Agence France-Presse со ссылкой на полицию, в результате происшествия есть погибшие.

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Точное число погибших и пострадавших полиция не приводит. В то же время местная пресса сообщает о двух погибших и 13 раненых. В свою очередь агентство Reuters утверждает, что погибли пять и пострадали 12 человек. Официально эта информация не подтверждена. Причины взрыва пока не установлены, сообщает Lenta.ru.

По словам пожарных, возгорание на месте происшествия ликвидировано. Сейчас там работают полиция и спасатели. Других подробностей об инциденте пока нет.

В Йоккоаити расположен химический завод компании Mitsubishi Chemical Corporation, входящей в Mitsubishi Group. Предприятие специализируется на производстве кремнийорганических соединений.