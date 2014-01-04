Во время массовых беспорядков на улицах Египта погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в уличных столкновениях между сторонниками и противниками свергнутого президента страны Мухаммеда Мурсии в Каире и других городах Египта, передает Газета.ru со ссылкой на Al Arabiya.

По теме: В Египте продолжаются массовые демонстрации и столкновения, есть погибшие (фото)

Как минимум 57 человек получили ранения.