Во время массовых беспорядков на улицах Египта погибли 13 человек
10:17, 04 января 2014Мир
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В уличных столкновениях в Египте погибли 13 человек
В Египте продолжаются уличные беспорядки / Фото : atn.ua
По меньшей мере 13 человек погибли в уличных столкновениях между сторонниками и противниками свергнутого президента страны Мухаммеда Мурсии в Каире и других городах Египта, передает Газета.ru со ссылкой на Al Arabiya.
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Как минимум 57 человек получили ранения.
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