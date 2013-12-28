Сестра Папы Франциска госпитализирована в столице Аргентины

Как сообщили представители медицинского центра Hospital Britanico аргентинской столицы, 66-летняя сестра понтифика была госпитализирована еще 20 декабря с диагнозом "уринальная инфекция", пишет РИА Новости.

"В настоящее время она продолжает специализированное лечение и анализы, ее клиническое состояние стабильное", — говорится в сообщении медицинского центра.

В сентябре сестра понтифика была госпитализирована в связи с повышением уровня глюкозы в крови. Мария Елена Бергольо — единственная прямая родственница Папы Римского. Два его брата, Альберто и Оскар, и сестра Марта Рехина умерли.

Архиепископ Буэнос-Айреса, 77-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле в Ватикане 12 и 13 марта. Впервые в истории Римско-католической церкви понтификом стал не европеец и иезуит, который также впервые принял папское имя Франциск.