Появилось первое изображение лимузина для Путина

Первым лицам государства прототип лимузина покажут 4 января 2014 года, пишет Gazeta.ua со ссылкой на autoreview.ru.

Разработкой дизайна в проекте Кортеж руководит Геннадий Тишкин – основатель компании Русский автомобильный дизайн, создавшей один из первых прототипов ё-мобиля.

Над внешним видом машин работали дизайнеры Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Габаритная длина лимузина составит 6536 мм, а его колесная база будет равна 4300 мм. Это на 1290 и 1135 мм соответственно больше длиннобазной версии Mercedes-Benz S-Class последнего поколения. Лимузин получит бензиновым турбированный двигатель V12, который будет сочетаться с автоматической коробкой передач, и полноприводную трансмиссию.

Для президентского лимузина разработан особый комплекс защиты. В его основу легли технологии и материалы, применяемые на боевых вертолетах. Бронированными будут и машины сопровождения (соответствуют классу классу В6/В7), в число которых войдут внедорожник и универсал, а также седан, носящий сейчас рабочее название Лидер.

Серийные модели НАМИ будет разрабатывать в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В частности, с Porsche Engineering (пока лишь в области общей координации и контроля проекта) и инжиниринговым ателье EDAG (займется проектированием кузова). В подготовке мотора будут помогать специалисты одной из трех фирм – FEV, AVL или Ricardo.

По словам министра промышленности и торговли России Денис Манутров, производство седана для политической элиты страны должно начаться в конце 2016 года.