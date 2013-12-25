Сноуден: Человечество теряет право на приватность (видео)

«Ребенок, который рождается в наше время, вырастет без всякого представления о том, что такое конфиденциальность. Такие люди никогда не будут знать, что это, они не будут иметь даже шанса на зафиксированное мнение», - считает Сноуден, которого цитирует Радио Свобода.

«Это проблема, поскольку конфиденциальность имеет значения, приватность - это то, что позволяет нам определиться, кто мы есть и кем хотим быть», - говорится в видеообращении.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал средствам информации документы о возможных операциях Агентства национальной безопасности США. Согласно материалам, американские спецслужбы мониторили переписки и телефонные звонки иностранных лидеров, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель.

В августе Россия предоставила Сноуденом временное пристанище. США настаивают на его возвращении и считают, что бывший контрактник должен предстать перед судом по обвинению в краже секретной информации.