Смотрите на сайте УНИАН видеозапись пресс-конференции Михаила Ходорковского
17:34, 22 декабря 2013Мир
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Недавно помилованный российский бизнесмен Михаил Ходорковский дал первую после освобождения пресс-конференцию в Берлине
В течение почти часа среди прочего Ходорковский говорил о своих планах на будущее и Олимпиаде в Сочи, политзаключенных в России и роли СМИ в его освобождении. Не обошлось и без упоминаний Украины.
Смотрите видеозапись пресс-конференции на сайте УНИАН.
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