Смотрите на сайте УНИАН видеозапись пресс-конференции Михаила Ходорковского

В течение почти часа среди прочего Ходорковский говорил о своих планах на будущее и Олимпиаде в Сочи, политзаключенных в России и роли СМИ в его освобождении. Не обошлось и без упоминаний Украины.

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