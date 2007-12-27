В Индии произошли столкновения индусов и христиан, есть жертвы

Один человек погиб и около 25 получили ранения в начавшихся в понедельник столкновениях индусов и христиан в восточно-индийском штате Орисса, сообщил РИА Новости представитель местных властей.

За три дня столкновений индуистские радикалы сожгли более 10 христианских храмов и молитвенных помещений в отместку за нападение на главу Всемирного индуистского совета Лакшмананду Сарасвати, который борется против принятия христианства местными жителями. Индуистские радикалы считают виновными в нападении местных христиан, которые отвергают эти обвинения.

Власти объявили в административном округе Кандхамал, где происходят стычки, комендантский час, и ввели 26 взводов полиции, сообщил глава местной администрации Бахуграхи Махапатра. "Сейчас ситуация возвращается в нормальное русло", - сказал он.

По словам Махапатры, днем в четверг действие комендантского часа было приостановлено, но начиная с шести часов вечера людям будет запрещено выходить на улицы. Ограничения на передвижение будут действовать до нормализации ситуации.

Несмотря на успокаивающие заявления властей, в четверг погромы продолжились, передает индийское телевидение. По его данным, религиозные фанатики сожгли еще несколько христианских храмов, а также дом депутата верхней палаты индийского парламента Радхаканта Наяка, который представляет интересы местных христиан.

"Правительство штата сказало, что ввело подразделения, но с мест сообщают, что никаких сил там нет, ситуация напряжена", - сказал Наяк в эфире телеканала "Си-эн-эн-ай-би-эн".

Орисса не первый раз становится ареной столкновений на религиозной почве. Местные радикально настроенные индусы пытаются предотвратить переход местных жителей в христианство, в котором отсутствует кастовая система.

В 1999 году радикалы заживо сожгли австралийского миссионера и двух его сыновей восьми и десяти лет.

Глава администрации Кандхамала сообщил, что подобные беспорядки в штате, где христиане составляют около 5% населения, происходили в 1994, 2000 и 2004 годах.

"Такие стычки у нас происходят регулярно, с интервалом в несколько лет", - сообщил Махапатра.