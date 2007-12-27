Газпром и Узбекистан согласовали цену на газ

ОАО "Газпром" сегодня завершил переговоры об условиях закупки природного газа в Узбекистане и транзита газа через территорию республики, сообщает пресс-служба компании.

"Согласована цена закупки узбекского газа в 2008 году и подписано дополнение к контракту на поставку газа. Цена закупки приведена в соответствие с условиями регионального рынка", - говорится в сообщении.

Газ будет закупаться на сопоставимых условиях с другими странами Средней и Центральной Азии.

"Конкретные параметры контрактов являются коммерческой тайной, можно сказать лишь, что "Газпром" закупает газ во всех странах Средней и Центральной Азии на сопоставимых условиях", - сказал РИА Новости официальный представитель компании Сергей КУПРИЯНОВ.

Кроме того, стороны согласовали тариф на транспортировку газа в 2008 году и подписали соответствующее дополнение к среднесрочному соглашению.

В конце ноября стало известно, что "Газпром" рассматривает предложение Узбекистана начать переговоры о повышении в 2008 году цены на узбекский газ, которая сейчас составляет 100 долларов за тысячу кубометров.

Источник в компании "Узбекнефтегаз" сообщал журналистам, что в декабре планируется провести переговоры с российской стороной о повышении цены на узбекский газ в 2008 году. По словам источника, узбекская сторона намерена перейти при формировании цены от региональных к мировым параметрам, а намерение Узбекистана повысить цену своего газа увязано с тем, что "Газпром" согласился на повышение цены туркменского газа. Тогда российский холдинг договорился с Туркменией о подорожании топлива в первом и втором полугодиях 2008 года соответственно до 130 и 150 долларов за тысячу кубометров со 100 долларов.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между НХК "Узбекнефтегаз" и ОАО "Газпром" было подписано 17 декабря 2002 года. Соглашение, в частности, предусматривает долгосрочные закупки узбекского газа на период 2003-2012 годов, участие ОАО "Газпром" в проектах в области добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях СРП, а также сотрудничество в области развития газотранспортной инфраструктуры Узбекистана и транспортировки среднеазиатского газа через территорию республики.

В феврале 2005 года ОАО "Газпром" и АК "Узтрансгаз" (субхолдинг НХК "Узбекнефтегаз") подписали среднесрочное соглашение на транспортировку природного газа через территорию республики на 2006-2010 годы. Соглашение заключено с целью организации транспортировки среднеазиатского, прежде всего туркменского, природного газа с использованием газотранспортных систем САЦ и "Бухара-Урал", проходящих по территории Узбекистана.