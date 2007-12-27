Ющенко в ближайшие дни будет иметь разговор с Путиным
19:20, 27 декабря 2007Мир
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«Визит уже давно назрел и перезрел»
В ближайшие дни Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ о своем визите в Москву.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО на итоговой пресс-конференции.
«Визит уже давно назрел и перезрел», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он также добавил, что сейчас украинское Министерство иностранных дел ведет по этому поводу переговоры с российским профильным министерством.
По словам Президента, определение даты его визита является делом нескольких следующих дней.
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