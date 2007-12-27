Ющенко в ближайшие дни будет иметь разговор с Путиным

В ближайшие дни Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ о своем визите в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО на итоговой пресс-конференции.

«Визит уже давно назрел и перезрел», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также добавил, что сейчас украинское Министерство иностранных дел ведет по этому поводу переговоры с российским профильным министерством.

По словам Президента, определение даты его визита является делом нескольких следующих дней.