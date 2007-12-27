Взрыв в Пакистане: Беназир Бхутто умерла от ран

Сегодня в городе Равалпинди в Пакистане после митинга оппозиции была убита Беназир Бхутто, бывший премьер страны.

Как сообщает NEWSru, в критическом состоянии ее доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. В результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек. Теперь парламентские выборы, намеченные на январь 2008 года, могут быть отложены или отменены.

Взрывное устройство сработало возле автомобильного кортежа Б.Бхутто спустя несколько минут после того, как она выступила на митинге. Свидетели сообщают, что террорист-смертник пытался прорвать полицейское оцепление, и среди погибших есть сотрудники правоохранительных органов.

Это было не первое покушение на жизнь Б.Бхутто. Сразу после ее прибытия в Пакистан из многолетней эмиграции в городе Карачи на пути кортежа сработали две бомбы. Тогда погибли около 140 человек, однако сама Б.Бхутто уцелела. В дальнейшем она продолжала получать угрозы от террористов из "Аль-Каиды".

На предстоящих в январе парламентских выборах Б.Бхутто намеревалась выступить против сторонников президента Первеза МУШАРРАФА.