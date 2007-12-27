Взрыв на нефтепроводе в Нигерии: 45 человек сгорели заживо
09:41, 27 декабря 2007Мир
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Большинство жертв - женщины и дети
45 человек сгорели из-за взрыва на нефтепроводе на окраине крупнейшего нигерийского города Лагос.
Пожар продолжается уже несколько часов, и огнеборцы не могут с ним справиться, передает ICTV.
Инцидент произошел, когда местные жители брали нефть из самодельной врезки в трубу.
По словам очевидцев, большинство жертв взрыва - женщины и дети, которые пришли к нефтепроводу с канистрами, чтобы собрать немного "бесплатной" нефти.
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