Этой ночью парламент Сербии принял резолюцию по Косову

Парламент Сербии этой ночью принял «Резолюцию о защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Как передает радио «Свобода», в документе, в частности, подчеркивается, что «Сербия предпримет всё возможное, чтобы Косово осталось составной частью сербского государства». Резолюция предусматривает провозглашение недействительной любую форму независимости Косова и пересмотр дипломатических отношений с теми государствами, которые признают независимость края.

Правительство, согласно резолюции, должно подготовить конкретный план, который будет реализован в случае отделения Косово от Сербии в одностороннем порядке.

За этот документ проголосовали 220 депутатов, "против" 14 при 3 воздержавшихся (всего в парламенте 250 депутатов). Основным противником декларации выступила фракция либеральных демократов, полагающих, что Сербия должна смириться с потерей Косово во имя интеграции в ЕС и НАТО.