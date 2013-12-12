Более 40 человек стали жертвами столкновений в Йемене

В столкновениях в городе аль-Фагга рядом с границей с Саудовской Аравией участвовали боевики исламистских группировок суннитов и шиитов.

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Как отмечает агентство, стороны обстреливали друг друга из артиллерийских орудий, минометов и автоматов, сообщает РИА Новости.