Более 40 человек стали жертвами столкновений в Йемене
20:01, 12 декабря 2013Мир
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По меньшей мере 40 человек стали жертвами межрелигиозных столкновений в Йемене, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
В столкновениях в городе аль-Фагга рядом с границей с Саудовской Аравией участвовали боевики исламистских группировок суннитов и шиитов.
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Как отмечает агентство, стороны обстреливали друг друга из артиллерийских орудий, минометов и автоматов, сообщает РИА Новости.
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