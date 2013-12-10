В Йемене в результате теракта пострадала украинка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, Посольство Украины в Королевстве Саудовская Аравия установило телефонный контакт с гражданкой Украины, которая пострадала в результате вооруженного нападения на комплекс зданий Министерства обороны Йемена в городе Сана, который произошел 5 декабря.

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Гражданка Украины сообщила, что получила незначительные рваные раны головы и шеи. Ей сразу была оказана квалифицированная медицинская помощь в том же госпитале, где она работает медсестрой. На данное время украинка находится дома, в городе Сана, где живет вместе с мужем - гражданином Йемена и детьми.

“Она заверила, что чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи со стороны посольства”, - сказал Перебыйнис.