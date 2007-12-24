Узник-террорист держит в напряжении всю Бельгию

Состояние повышенной террористической опасности сохранится в Бельгии до 2 января.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 23 декабря директор Центра кризисов Министерства внутренних дел Бельгии Ален ЛЕФЕВР.

“Сообщение, которое мы хотели бы сегодня передать, о том, что угроза террористическая остается постоянной, что мы должны быть внимательны, что мы должны воспринимать это серьезно и продлить меры безопасности”, - сказал он.

По данным Координационного центра анализа угроз, существуют данные относительно возможности подготовки террористической атаки в центре Брюсселя.

Повышенные меры безопасности были введены на прошлой неделе сразу после появления сообщений о подготовке побега из тюрьмы в Арлоне осужденного за терроризм тунисца Низара ТРАБЕЛСИ, который сразу после сообщения был переведен в другую тюрьму, а в тюрьме в Арлоне состоялся тщательный обыск с целью найти следы подготовки к побегу. В рамках расследования этого дела были задержаны 14 человек, которые потом были освобождены. В прошлую пятницу в бельгийской газете “La Derniиre Heure” было обнародовано письмо Н.ТРАБЕЛСИ, в котором тот заявил о том, что Брюссель не есть и не будет целью для осуществления террористических нападений. В то же время, Центр кризисов Министерства внутренних дел Бельгии заявил, что имеет информацию из других источников о возможности подготовки террористических нападений в столице Бельгии.

Сейчас в центре города, который готовится отмечать Рождество и Новый год, работают усиленные наряды полиции.