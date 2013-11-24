Премьер Израиля назвал "исторической ошибкой" ядерные договоренности с Ираном

Компромисс, который согласовала минувшей ночью «шестерка» великих держав с Ираном, идет вразрез с призывами Нетаньяху не ослаблять давления, пока Исламская республика не пойдет на полное прекращение самостоятельного производства ядерного топлива, вывоз накопленных его запасов и демонтаж соответствующего оборудования, сообщает РИА Новости.

«Мир становится гораздо более страшным местом, поскольку самый опасный режим на планете сделал значимый шаг на пути к обладанию самым опасным на планете оружием», - сказал премьер на заседании кабинета. Нетаньяху, потративший последние недели на телефонные беседы и личные встречи с лидерами стран «шестерки», обвинил мировое сообщество в игнорировании решений ООН.

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«Впервые ведущие державы мира согласились с обогащением урана в Иране, проигнорировав решения Совета Безопасности ООН, которые сами же инициировали… С Ирана снимаются санкции в обмен на косметические уступки, которые за несколько недель можно отыграть назад», - сказал Нетаньяху, чье заявление распространила правительственная канцелярия.

Женевские соглашения, по его словам, представляют опасность для многих стран, включая Израиль, который имеет «право и обязанность самостоятельно защищать себя от любой угрозы». «Как глава правительства хочу ясно дать понять: Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие», - сказал Нетаньяху.