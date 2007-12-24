Каждый третий житель Канады верит в Санта Клауса (опрос)
02:40, 24 декабря 2007Мир
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Ну и проблемы у людей...
Каждый третий житель Канады верит в Санта Клауса.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом пишет одна из интернет-газет, опубликовавшая итоги национального опроса общественного мнения.
Больше всего в Санта Клауса верят люди среднего возраста – таковых 37%, и 32% пожилых. А вот среди канадской молодежи в существование рождественского Деда верят только 22%.
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