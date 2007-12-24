Каждый третий житель Канады верит в Санта Клауса (опрос)

Каждый третий житель Канады верит в Санта Клауса.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом пишет одна из интернет-газет, опубликовавшая итоги национального опроса общественного мнения.

Больше всего в Санта Клауса верят люди среднего возраста – таковых 37%, и 32% пожилых. А вот среди канадской молодежи в существование рождественского Деда верят только 22%.