Саудовская Аравия выдворила из страны 60 тысяч нелегалов

По словам министра, депортация мигрантов продолжается и будет иметь неограниченные сроки, пишет Лента.ру.

Массовому выселению нелегалов предшествовала семимесячная амнистия, в течение которой все желающие могли легализовать свой статус или добровольно покинуть страну. За этот период около четырех миллионов человек получили официальные разрешения на работу. Страну покинули около миллиона приезжих из Бангладеш, Индии, Филиппин, Непала, Пакистана и Йемена.

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По данным на начало 2013 года, в Саудовской Аравии, население которой составляет 27 миллионов человек, проживали около девяти миллионов мигрантов. Большинство из них работает в сфере обслуживания, занимается ручным трудом или работает на низкооплачиваемых должностях в офисах.

Кампания по выселению мигрантов направлена на снижение уровня безработицы среди коренного населения. В 2013 году уровень безработицы достигал 12,5 процента.