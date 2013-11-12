Названы лучшие и худшие по отношению к женщинам мусульманские государства

Союз Коморских островов назвали самым лучшим мусульманским государством для женщин. К таким выводам пришли эксперты британского благотворительного фонда Thomson Reuters Foundation. Результаты исследования 12 ноября были опубликованы на их сайте.

Как пишет Lenta.ru, на Коморах женщины занимают 20% министерских постов. Кроме того, они наделены привилегиями в браке. В частности, при разводе женам остается недвижимость.

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Помимо Коморских островов, высокие позиции в рейтинге заняли Оман, Кувейт и Иордания.

Мусульманским государством, где к женщинам относятся хуже всего, исследователи признали Египет. Они пришли к выводу, что в этой стране очень высокий уровень насилия по отношению к женщинам. В частности, здесь распространено обрезание для женщин без медицинских показаний. Жертвами этого обряда, как пишут авторы, стали более 27 миллионов египтянок.

Кроме того, в Египте женщины практически не представлены во власти. Как отметили в Thomson Reuters Foundation, в этом плане ситуация ухудшилось после революции 2011 года. Так, до свержения президента Хосни Мубарака в египетском парламенте женщинам принадлежало 12 процентов мандатов. Сейчас им отдано только два процента мест.

Рядом с Египтом в этом рейтинге также находятся Ирак, Саудовская Аравия, Сирия и Йемен.

Всего исследование Thomson Reuters Foundation затронуло 22 страны. Работа основана на опросе более 300 экспертов в области прав женщин.