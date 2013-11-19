Россия хочет создать единую систему ПВО со странами ТС

Россия собралась усилить единую систему ПВО с Беларусью и приступить к формированию подобных систем с Арменией и Казахстаном.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления высших офицеров, сообщает РИА Новости.

Путин также отметил, что такое сотрудничество повышает оборонный потенциал России и ее партнеров, и служит укреплению стабильности на евразийском пространстве.

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Путин напомнил, что в 2013 году успешно прошли российско-белорусские стратегические учения "Запад-2013". В планах - создание региональных группировок войск с участием Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. "Будем расширять взаимодействие с нашими традиционными партнерами и союзниками, прежде всего с государствами-участниками ОДКБ, ШОС и СНГ", — сказал российский президент.