Правительство Мальты пересмотрело закон о продаже своего гражданства за ?650 тысяч

Из-за протестов оппозиции и простых граждан в связи с принятием закона, по которому островное государство может продавать своё гражданство за €650 тыс., правительство Мальты отозвало один из элементов своей инициативы. Речь идёт об условиях анонимности, которые изначально гарантировались покупателям европейского паспорта, пишет Russia Today.

Накануне вечером правительство выступило с заявлением, что имена людей, купивших гражданство Мальты, будут публиковаться в открытых источниках. По мнению противников нового закона, без этой поправки страна рискует привлечь преступников и даже террористов.

У правительства на этот счёт другое мнение: сохранение имён покупателей в тайне принесло бы стране больше денег. Однако правительству пришлось «прислушаться к народу» и отозвать положение об анонимности.

Другое условие, по которому Евросоюз не будет спрашивать у потенциальных граждан, откуда взялась нужная сумма, остаётся в силе, отмечает издание.

Оппозиционная правительству Националистическая партия Мальты пообещала отменить закон, вступивший в силу на прошлой неделе, а также аннулировать уже проданные паспорта, если партия вернётся к власти. Представители оппозиции также собираются подать ходатайство о проведении референдума, в результате которого принятый закон может быть пересмотрен и даже отменён.