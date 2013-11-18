В Ливии похищен заместитель главы национальной разведки

Об этом сообщили источники в службах безопасности Ливии, сообщает Русская служба ВВС.

Насколько известно, Мустафа Нух был похищен в аэропорту Триполи, после того как он вернулся из зарубежной поездки. Власти Ливии пока не подтверждают эту информацию.

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Одновременно с этим в Триполи проходит всеобщая забастовка в знак протеста против присутствия в городе вооруженных формирований, не находящихся под контролем правительства.

Забастовка была объявлена после того, как более 40 человек погибли и сотни получили ранения в результате столкновений между боевиками и демонстрантами.