В Ливии похищен заместитель главы национальной разведки
02:04, 18 ноября 2013Мир
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Заместитель главы ливийской разведки был похищен
Мустафа Нух был похищен в аэропорту Триполи / Фото: Polittech.org
Об этом сообщили источники в службах безопасности Ливии, сообщает Русская служба ВВС.
Насколько известно, Мустафа Нух был похищен в аэропорту Триполи, после того как он вернулся из зарубежной поездки. Власти Ливии пока не подтверждают эту информацию.
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Одновременно с этим в Триполи проходит всеобщая забастовка в знак протеста против присутствия в городе вооруженных формирований, не находящихся под контролем правительства.
Забастовка была объявлена после того, как более 40 человек погибли и сотни получили ранения в результате столкновений между боевиками и демонстрантами.
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