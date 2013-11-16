Премьер Турции впервые сказал на публике слово «Курдистан»

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган впервые произнес на публике слово Курдистан, выступая на площади в честь встречи с главой Курдской автономии Ирака Масудом Барзани в субботу в Диярбакыре.

«Я очень рад приветствовать сегодня здесь, в Диярбакыре, главу Иракского Курдистана Масуда Барзани», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее глава правительства Турции, а также официальные лица страны ни разу не произносили это название, используя словосочетания «региональное руководство», «курдская автономия».

«Безусловно, это очень большое послание всему народу. К сожалению, все годы турецко-курдского противостояния слово Курдистан произносить было запрещено. Еще 3-4 месяца назад были открыты судебные дела против одной из молодежных партий, назвавшей себя Молодежное движение Курдистана, а также против родителей, которые дали своему ребенку имя Курдистан. И хотя суд не принял обвинительного решения по этим делам, слово Курдистан по-прежнему было негласно запрещено. Сегодня Эрдоган лично дал понять, что отныне этот запрет снят», - заявил журналистам пресс-секретарь диярбакырского отделения правящей Партии справедливости и развития Месна Шимшек.

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Встреча Эрдогана - инициатора процесса урегулирования курдского вопроса в Турции - с главой Курдской автономии Ирака Барзани в Диярбакыре рассматривается курдами как сигнал к очередному этапу сближения турецко-курдских позиций, которые в последние месяцы заметно разошлись и процесс приостановился.

В октябре 2012 года власти Турции начали переговоры с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллахом Оджаланом, направленные на урегулирование 35-летнего конфликта, который унес более 40 тысяч жизней. Руководство Союза курдских общин, следуя указаниям своего лидера, начало вывод боевиков из Турции. Турецкое правительство, со своей стороны, обещало принять ряд мер, направленных на урегулирование проблемы. Впоследствии обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в невыполнении своих обещаний. В сентябре курды остановили вывод партизан.

Данная турецко-курдская встреча на высшем уровне в непризнанной столице турецких курдов Диярбакыре, по словам Эрдогана, станет «исторической» и придаст ускорение всему процессу урегулирования.