У побережья Флориды пассажир выпал из самолета в океан

Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

По словам представителя ведомства, сообщение о происшествии поступило, когда самолет находился на высоте 609 метров, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

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Как пишет агентство со ссылкой на сайт LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров по всему миру, пилот, передавая сигнал бедствия, сообщил, что пассажир «открыл заднюю дверь и просто выпал из самолета».

В настоящее время сотрудники береговой охраны проводят поиски выпавшего пассажира. Самолет благополучно приземлился в одном из аэропортов Майами.

Сколько человек находились на борту самолета и откуда он вылетел, пока не известно.