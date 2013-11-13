В Приднестровье примут меры по соблюдению прав человека

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Хаммарберг трижды посещал Приднестровье (в мае, сентябре и ноябре 2012 года). Во время визитов он встречался с представителями власти, посещал спецучреждения, приюты и тюрьмы. Итогом работы Хаммарберга стал отчет, содержащий тридцать восемь рекомендаций по улучшению ситуации в нескольких регулируемых властью сферах, в частности социальных.

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В июле 2013 года Шевчук создал межведомственную рабочую группу для подготовки плана по реализации рекомендаций Хаммарберга. В плане действий выделены основные сферы, требующие реформирования и улучшения, определены сроки реализации и ответственные ведомства.

В документе определены 9 основных сфер, среди которых четыре принадлежат к социальной сфере, две - к уголовной, остальные относятся к судам и системе исполнения наказаний.