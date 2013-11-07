Парламент Приднестровья считает военное присутствие РФ гарантией безопасности

Об этом говорится в принятом сегодня заявлении, в ответ на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 2 октября, в которой содержится призыв к выводу российских войск, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Для Приднестровья вопрос военно-политического присутствия РФ является важнейшей гарантией безопасности и соблюдения прав человека, особенно в ситуации, когда Молдавия активно наращивает военное сотрудничество с НАТО и его отдельными членами, прежде всего Румынией", - говорится в заявлении.

По теме: Приднестровский МИД жалуется Украине и России на Молдову

В Тирасполе считают, что вопрос изменения формата миротворческой операции может решаться только после достижения окончательного урегулирования отношений с Кишиневом.

"Что касается охраны складов с боеприпасами, оставшихся в Приднестровье с советских времен, то данная функция в значительной степени направлена на обеспечение мира и стабильности в данном регионе Европы, в чем ПАСЕ должна быть заинтересована, а реализация российской стороной данной задачи является предметом исключительно приднестровско-российских отношений", - говорится в документе.

Российские военные склады в селе Колбасна (Приднестровье) были созданы в 1940-х годах. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран.

В 2001 году российские военные начали вывоз вооружений и утилизацию устаревших боеприпасов, но затем этот процесс был заблокирован властями Приднестровья после отказа Молдовы подписать план Приднестровского урегулирования. По последним данным, здесь около 20 тыс тонн боеприпасов, которые охраняет военная часть бывшей 14-й Гвардейской общевойсковой армии.

После вооруженного конфликта 1992 года между Молдавией и Приднестровьем сюда был введен международный миротворческий контингент из трех батальонов - России (402 военнослужащих), Молдовы (355), Приднестровья (492) и военных наблюдателей из Украины. Это дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта.