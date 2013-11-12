Задержанная в Италии украинская спортсменка отказывается говорить о ходе следствия

Задержанная в Италии по подозрению в причастности к похищению детей украинская спортсменка Лариса Москаленко продолжает отказываться от общения с представителями Посольства Украины в Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Она до сих пор отказывается общаться с представителями украинского посольства. Поэтому каким-то образом повлиять на этот процесс, оказать ей консульско-правовую помощь наши консулы не имеют возможности”, - сказал Перебыйнис и прибавил, что каждый гражданин имеет право отказаться от контактов с консульским должностным лицом.

По его словам, несмотря на это, консул Украины в Италии не оставляет надежды на то, что контакт с Москаленко состоится.

В данное время он контактирует с ее адвокатом.

“К сожалению, детальной информации от адвоката мы не можем получить, поскольку он также ссылается на нежелание Москаленко разглашать любую информацию о ходе следствия”, - сказал Перебыйнис.

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Он отметил, что по имеющейся в МИД информации, на сегодняшний день защита пытается изменить Москаленко меру пресечения, которая бы не была связана с арестом.

Как сообщал УНИАН, по информации итальянских СМИ, карабинеры арестовали 7 человек, подозреваемых в причастности к похищению детей, среди которых украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 1988 года по парусному спорту Москаленко.

Похищение и переправка за границу детей осуществлялось по заказ одного из родителей, которые расстались и были не довольны решением суда о передаче ребенка бывшему мужу или жене.

Банда действовала на Сицилии, в Палермо и Капачи. В преступную организацию входили ветераны спецподразделений вооруженных сил из многих стран.

5 ноября Перебыйнис сообщил, что Москаленко задержана итальянскими правоохранителями, ее обвиняют в незаконном содержании несовершеннолетних и незаконном владении огнестрельным оружием.

Он сообщил, что украинка отказалась общаться с украинским консулом, и поэтому детали относительно ее содержания пока неизвестны.