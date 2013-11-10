Художник гвоздем прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади

Как передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в медицинском заведении, лишь после предоставления ему необходимой медицинской помощи, с ним пообщаются полицейские.

«К нам был доставлен Петр Павленский. Врачи оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался», - рассказал информатор.

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Свою акцию петербуржский художник приурочил ко дню сотрудника органов внутренних дел. Павленский объяснил, что его поступок символизирует «апатию, политическую индифферентность и фатализм современного российского общества».

Ранее, в мае 2013 года, Павленский прошел медицинскую экспертизу по требованию полиции. Тогда врачи признали его вменяемым. На экспертизу его отправили после акции, во время которой художник обмотал себя колючей проволокой возле здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Также он известен своей акцией в поддержку Pussy Riot. Летом 2012 он зашил себе рот и вышел с одиночным пикетом к Казанскому собору.