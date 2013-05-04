За перформанс против репрессий российского художника отправили в психбольницу

Петербургского художника Петра Павленского, устроившего накануне перформанс в знак протеста против репрессивной политики властей, отправили в психиатрическое отделение Покровской больницы.

В пятницу, 3 мая, художник голым замотался в колючую проволоку и лег на асфальт возле здания Законодательного собрания Петербурга. Его друзья и соратники рассказали, что таким образом он символизировал ощущение человека, живущего в условиях действия репрессивных законов, сообщает Радио «Свобода».

Павленский прославился акцией в поддержку панк-группы Pussy Riot, когда зашил себе рот и устроил одиночный пикет у Казанского собора.