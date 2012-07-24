Петербургский сторонник Pussy Riot публично зашил себе рот (фото)
Петербургский художник Петр Павленский заявляет, что вышел в понедельник с зашитым ртом к Казанскому собору, чтобы выступить против ареста участниц панк-группы Pussy Riot.
"Я в каком-то роде стоял как живая скульптура, не реагировал ни на какие требования (правоохранительных органов), они не знали, что со мной делать, ходили вокруг, потом они вызвали "скорую"... чтобы я прошел обследование у психиатра", - рассказал Павленский РИА Новости.
Художник утверждает, психиатр признал его вменяемым и после медосмотра отправил домой.
После акции художник снял швы.
Представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о прошедшей акции. Между тем в ряде СМИ опубликованы фотографии, на которых рядом с художником стоят полицейские и фотографируют его.
Павленский рассказал, что хотел показать, что задержание Pussy Riot противоречит фундаментальным христианских ценностей. По его мнению, зашитый рот демонстрирует положение современного художника в России, запрет на гласность, ужесточение цензуры.
Художник во время акции демонстрировал прохожим плакат с надписью "Выступление Pussy Riot было переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (мф.21:12-13)".
Резонансное дело панк-группы Pussy Riot обсуждают не только в России, но и за рубежом. Пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и провели у алтаря "панк-молебен". Сейчас арестованы три участницы акции, следствие предъявило им обвинение по статье "хулиганство". Девушкам грозит до семи лет лишения свободы.
Недавно в Петербурге также прошла акция в поддержку девушек. 12 июля женщина в одежде, похожей на одеяние Pussy Riot во время скандальной акции, привязала себя к кресту, установленному у храма Спаса на Крови. Женщину задержали за нарушение городского закона о благоустройстве.