Петербургский сторонник Pussy Riot публично зашил себе рот (фото)

"Я в каком-то роде стоял как живая скульптура, не реагировал ни на какие требования (правоохранительных органов), они не знали, что со мной делать, ходили вокруг, потом они вызвали "скорую"... чтобы я прошел обследование у психиатра", - рассказал Павленский РИА Новости.

Художник утверждает, психиатр признал его вменяемым и после медосмотра отправил домой.

После акции художник снял швы.

Представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о прошедшей акции. Между тем в ряде СМИ опубликованы фотографии, на которых рядом с художником стоят полицейские и фотографируют его.

Павленский рассказал, что хотел показать, что задержание Pussy Riot противоречит фундаментальным христианских ценностей. По его мнению, зашитый рот демонстрирует положение современного художника в России, запрет на гласность, ужесточение цензуры.

Художник во время акции демонстрировал прохожим плакат с надписью "Выступление Pussy Riot было переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (мф.21:12-13)".

Резонансное дело панк-группы Pussy Riot обсуждают не только в России, но и за рубежом. Пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и провели у алтаря "панк-молебен". Сейчас арестованы три участницы акции, следствие предъявило им обвинение по статье "хулиганство". Девушкам грозит до семи лет лишения свободы.

Недавно в Петербурге также прошла акция в поддержку девушек. 12 июля женщина в одежде, похожей на одеяние Pussy Riot во время скандальной акции, привязала себя к кресту, установленному у храма Спаса на Крови. Женщину задержали за нарушение городского закона о благоустройстве.