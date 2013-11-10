На катке в центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть раненые

В результате инцидента двое мужчин были ранены — один в ногу, другой в туловище. Их обоих госпитализировали, состояние пациентов стабильное, ранения не представляют угрозы для жизни.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия. По свидетельствам очевидцев, которые приводит The New York Times, нападавший произвел три выстрела из пистолета после чего бросился бежать. Отмечается также, что, судя по поведению стрелка, он выбрал свою цель не случайно, сообщает Лента.ру.

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В момент инцидента на катке было много посетителей. Большинство из них, когда раздались выстрелы, попадало на землю, а затем попытались покинуть каток бегством, что было затруднительно из-за начавшейся давки. Некоторые посетители в результате паники получили легкие травмы. С ними работают медики и психологи.

Полиции пока не удалось выйти на след подозреваемого.