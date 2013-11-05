Стрелок из Нью-Джерси скрылся во время эвакуации, его личность установлена - СМИ

Злоумышленник, который открыл стрельбу в торговом центре американского города Парамус, штат Нью-Джерси, пока не обнаружен, здание по-прежнему оцеплено полицией, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление мэра города Ричарда Лабарбьера.

По словам Лабарбьера, полиция не обнаружила преступника в здании ТЦ. Полицейские полагают, что он скрылся во время эвакуации. По предварительным данным, никто не пострадал, в здании была обнаружена одна гильза, сообщил мэр. Вместе с тем, представитель городской администрации, заявил, что информации о раненых нет, но все может измениться, сообщает РИА Новости.

Один из очевидцев рассказал местным СМИ, что преступник вооружен винтовкой и был в мотоциклетном шлеме. Ранее корреспондент телеканала WCBS-TV сообщил, что стрелявших было двое и два человека в ТЦ получили ранения.

В настоящий момент, торговый центр оцеплен 200 полицейскими, к операции также подключено подразделение полицейского спецназа и ФБР. Как сообщили местной газете The Star-Ledger источники в правоохранительных органах, огонь в центре Westfield Garden State Plaza открыл 20-летний Ричард Шуп (Richard Shoop). Подозреваемый живет в небольшом городе Тинек (штат Нью-Джерси), где работает в ресторане.

Где на данный момент находится мужчина, неизвестно. Полиция предполагает, что он уже покинул торговый центр и теперь скрывается недалеко от него, сообщает Lenta.ru.

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Шуп открыл огонь в Westfield Garden State Plaza около девяти часов вечера 4 ноября (около четырех часов утра 5 ноября по киевскому времени). Очевидцы рассказывали, что видели в это время в торговом центре мужчину в бронежилете и шлеме, передает телеканал News 12 New Jersey.