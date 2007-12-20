F-35 - новый истребитель с укороченным взлетом

Корпорация Lockheed Martin продемонстрировала первый экземпляр истребителя F-35 с укороченным взлетом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defencetalk.

Этот вариант самолета, известный как F-35B STOVL (Short Take-off & Vertical Landing), предназначен для замены самолетов вертикального взлета и посадки Harrier. Новые машины планируется принять на вооружение авиации морской пехоты США, ВВС и авиации ВМС Великобритании, а также авиации ВМС Италии. Максимальный взлетный вес самолета составляет около 22 тонн, скорость полета - примерно 2000 километров в час, радиус действия - до 900 километров.

Первый вариант самолета нового поколения, F-35A, предназначенный для замены истребителей F-16 с обычным взлетом и посадкой, был продемонстрирован в 2006 году. В 2009 году должен подняться в воздух первый F-35C, предназначенный для замены палубных истребителей F/A-18 авиации ВМС США.

F-35, судя по всему, станет вторым в мире серийным истребителем пятого поколения после F-22. В общей сложности ВМС и корпус морской пехоты США планируют приобрести 680 легких истребителей пятого поколения. Главными покупателями станут ВВС США, которые планируют приобрести 1763 F-35. Кроме того, около тысячи самолетов будут приобретены странами-союзниками США. Поставки серийных машин начнутся в 2010 году, массовое производство - в 2013-м.