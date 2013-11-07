Венесуэла сбила мексиканский самолет (фото)

Легкомоторный самолет, зарегистрированный в Мексике, был сбит на юго-западе Венесуэлы. Об этом сообщает ноября Agence France-Presse со ссылкой на министерство информации Венесуэлы, передает Лента.ру.

Сколько человек было на борту самолета и в каком состоянии они находятся, не сообщается.

Из официального заявления, ссылающегося на главу стратегического командования Венесуэлы Владимира Падрино (Vladimir Padrino), следует, что военно-воздушные силы Венесуэлы вечером 4 ноября «обнаружили и перехватили» самолет Hawker 25 над территорией западного штата Апуре недалеко от границы с Колумбией. С какой целью был сбит самолет, в заявлении не говорится.

Министерство иностранных дел Мексики, в свою очередь, потребовало от Каракаса объяснить инцидент в строгом соответствии с нормами международного права.

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Между тем это не первый самолет, сбитый ВВС Венесуэлы у границы с Колумбией, отмечает AFP. По данным агентства, ранее в этом году в регионе в рамках программы по борьбе с контрабандой наркотиков были сбиты по меньшей мере тринадцать самолетов.