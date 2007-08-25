Грузины сбили свой собственный самолёт?

Начальник Генштаба Минобороны Абхазии генерал Анатолий Зайцев опроверг информацию некоторых СМИ, сообщивших со ссылкой на него об американской принадлежности упавшего в Кодорском ущелье самолета. "Я не заявлял, что "скорее всего, это был американский самолет-разведчик", - сказал РИА НовостиЗайцев.

По его словам, вечером 22 августа средства радиолокационного контроля и посты абхазской армии зафиксировали появление над Черным морем самолета, который летел со стороны моря по направлению к верхней части Кодорского ущелья и постепенно терял высоту.

За хвостовой частью самолета по инерции некоторое время следовали два больших обломка, затем он, предположительно, упал в горах Кодорского ущелья, сообщил генерал.

Зайцев уверен, что летательный аппарат не принадлежал российским ВВС.

"Я опытный военный, окончил ряд ученых заведений, в том числе и Академию генштаба России, и хорошо знаю разведпризнаки авиации. Могу только сказать: этот аппарат не принадлежит ВВС России", - сказал начальник Генштаба.

МВД Грузии утверждает, что грузинские силы сбили самолет, который якобы нарушил воздушное пространство со стороны России. Представитель управления информации и общественных связей Минобороны РФ сообщил, что российские самолеты в этом районе полеты не выполняли.

Министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба заявил РИА Новости по телефону, что самолет, который, как предполагается, был сбит в районе Кодорского ущелья, скорее всего, принадлежал Грузии.