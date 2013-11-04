Тревога в американском аэропорту оказалась ложной

Ранее американские СМИ сообщили об эвакуации терминала аэропорта Бирмингема в Алабаме из-за сообщений об угрозе, при этом характер угрозы не уточнялся.

По данным NBC, около 16.00 воскресенья по местному времени (полночь по Киеву) в аэропорту была обнаружена записка о якобы заложенной в терминале бомбе. Руководство аэропорта эвакуировало терминал и все помещения обыскали полицейские кинологи и саперы, сообщает РИА Новости.

Как сообщает NBC, около 18.00 воскресенья (2.00 понедельника по Киеву) власти аэропорта объявили, что тревога оказалась ложной. Сейчас пассажиры и сотрудники международного аэропорта возвращаются в терминал. В результате инцидента ряд авиарейсов были задержаны, семь входящих рейсов были перенаправлены в аэропорты Хантсвилла, Нэшвилла, а также столицы штата, города Монтгомери.