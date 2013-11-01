Американцам посоветовали остерегаться «Русского марша»

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипмиссии, пишет Лента.ру.

Как отметили дипломаты, во время акции могут произойти вспышки насилия, хотя мероприятие и будет охранять большое количество полицейских. В посольстве, впрочем, добавили, что агрессия участников «Русского марша» не будет направлена непосредственно в сторону граждан США.

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Дипломаты предупредили и о возможных спонтанных акциях националистов в других районах города, а также о возможных ответных акциях противников праворадикалов. О ком именно идет речь, в сообщении не уточняется. Ранее провести ответный марш пригрозили в Федерации мигрантов России.

Власти Москвы 1 ноября выступили с заявлением, в котором пообещали пресечь любые провокации во время марша, сообщает «Интерфакс». По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, полиция готова в случае опасности для граждан запретить мероприятие, хотя на сегодняшний день какой-либо информации об угрозах у властей нет.

«Русский марш», согласованный с мэрией Москвы, начнется в 12:00 4 ноября и пройдет между метро «Люблино» и «Братиславская». Разрешенное число участников — 15 тысяч человек. Один из организаторов мероприятия Дмитрий Демушкин ранее заявил о том, что на марш придет вдвое больше людей.

Акция состоится менее чем через месяц после погромов с участием националистов в Бирюлеве. Они произошли после убийства местного жителя Егора Щербакова, которое, по версии следствия, совершил уроженец Азербайджана Орхан Зейналов.