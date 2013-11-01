Власти Москвы согласовали "Русский марш"

"Наиболее массовым мероприятием, по нашей оценке, может быть митинг и шествие в Люблино, проводимое группой граждан под лозунгом празднования Дня народного единства. Там согласована численность до 15 тысяч человек. Шествие пройдет по улице Перерва до Люблинской улицы, где в сквере состоится концерт", - цитирует РИА Новости главу департамента безопасности столицы РФ Алексея Майорова.

При этом, по его данным, на Пушкинской площади в День народного единства пройдет согласованный митинг ЛДПР, в котором планируют принят участие до трех тысяч человек. Также в районе станции метро "Октябрьское поле"пройдет патриотическая акция, посвященная празднованию 400-летия дома Романовых.

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"Шествие начнется возле метро "Октябрьское поле", а возле "Щукинской" пройдет митинг-концерт", - добавил он.

Кроме того, 4 ноября представители казачества собираются провести шествие на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Всего в столице 4 ноября пройдет десять различных мероприятий, число участников акций составляет около 25 тысяч человек, уточнил Майоров.