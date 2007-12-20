Совет министров ЕС достиг компромисса относительно рынка вина

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Европейского Союза на заседании 19 декабря достиг компромисса относительно реформирования рынка вина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, предложенная реформа должна вступить в силу с августа 2008 года.

В результате достигнутого компромисса предложения Еврокомиссии, представленные в июле, претерпели значительные изменения.

Так, министры договорились, что будут стимулировать вырубку виноградников наименее конкурентоспособных сортов на 175 тыс. гектаров вместо предлагаемых 400 тыс. га.

Кроме того, компромиссное решение предусматривает постепенное свертывание до 215 года ныне действующей системы прав на выращивание виноградников, диктовавшей фермерам, какие сорта винограда и на каких землях выращивать, что вынуждало многих небольших производителей отказываться от бизнеса.

По требованию Германии в компромиссном решении также содержится разрешение на добавление сахара в вино, что характерно для северных стран, где не всегда достаточно солнца для того, чтобы виноград набрал необходимое количество сахара. В то же время, компромиссное решение предусматривает установление ограничений на добавление сахара, которые могут отменяться в случае особенных несолнечных лет.

Невзирая на значительные изменения, внесенные в предложения Еврокомиссии министрами ЕС, Еврокомиссия поздравила этот компромисс и назвала решение “хорошо сбалансированным”.

“Мы не получили всего, чего хотели, однако мы пришли к хорошо сбалансированному соглашению”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн Фишер БОЭЛЬ, прибавив, что новая реформа рынка вина должна усилить европейские позиции на этом рынке не только в Евросоюзе, но и в мире.