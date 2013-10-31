СМИ: На еврейском кладбище в Берлине нашли могилу главы гестапо Мюллера

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование профессора политологии Свободного университета Берлина Йоханнеса Тухеля, который с 1991 года руководит Центром памяти Сопротивления нацизму, передает Lenta.ru.

Мюллер был похоронен в 1945 году в общей могиле на старом еврейском кладбище в районе Митте в центре города. Об этом свидетельствуют документы, найденные Тухелем в нескольких архивах. Один из них, а именно свидетельство о смерти, опубликован на сайте газеты Bild. Кроме того, эти данные подтверждаются показаниями могильщика, который хоронил Мюллера.

По теме: Дневник соратника Гитлера, найденный в США, может изменить историю

Первоначально, по данным Тухеля, тело Мюллера похоронили во временной могиле недалеко от здания министерства авиации Третьего рейха. Его обнаружили и перезахоронили в августе 1945 года. Труп Мюллера был опознан тогда по генеральской форме и удостоверению СС с его фотографией.

Ранее выдвигалась версия, что могила Мюллера находится на обычном берлинском кладбище в районе Нойкельн. Однако это предположение было опровергнуто еще в 1963 году, когда были изучены останки людей в общей могиле, где, как считалось, похоронили главу гестапо. Это заблуждение было вызвано ошибкой, допущенной в конце 1950-х годов немецкой службой по оповещению родственников павших в боях военнослужащих вермахта. Ведомство обнародовало данные о том, что в сентябре 1945 года тело Мюллера было перезахоронено в Нойкельне, однако эта информация оказалась ложной.

По теме: Умер последний охранник Гитлера и свидетель его смерти Рохус Миш

Кроме того, некоторое время после войны разведка ФРГ считала, что Мюллер пережил поражение Третьего рейха. Согласно архивным документам, спецслужба в 1949 году считала, что он находится в Чехословакии, а в 1951 году утверждала, будто он входит в руководство службы госбезопасности ГДР, а позднее - якобы он работает на СССР в Чехословакии.

Последний раз Мюллера видели 2 мая 1945 года в госпитале, расположенном под Рейхсканцелярией в Берлине. Согласно свидетельству о смерти, он скончался в здании самой Рейхсканцелярии. Обстоятельства и точное время его смерти неизвестны, что и породило различные версии о его судьбе, в том числе мифы о работе на КГБ или ЦРУ после окончания войны. Мюллер, будучи главой гестапо, является ответственным за уничтожение миллионов евреев в Европе.