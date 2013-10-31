СМИ: Австралия шпионит за странами Азии через посольства

Секретное Управление радиотехнической обороны Австралии использует посольства для перехвата телефонных звонков и данных в странах Азии, сообщает издание Sidney Morning Herald со ссылкой на информацию, предоставленную экс-сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом, передает РИА Новости.

Сообщается, что слежка проходит под руководством США и осуществляется без ведома послов. В частности, операция проводится в посольствах Австралии в городах Шанхай, Бангкок, Джакарта, Ханой, Пекин и Дили (Восточный Тимор), в представительствах высоких комиссаров в Куала-Лумпуре и Порт-Морсби.

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Программа носит название Stateroom ("Каюта") и предполагает перехват радиосигналов, телефонных звонков и интернет-трафика. Австралийские спецслужбы работают совместно со странами системы Five Eyes ("Пять глаз"), которая базируется на соглашении о совместной радиоэлектронной разведке между пятью странами - США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

Обнародованная СМИ информация Сноудена о перехвате США данных и телефонных звонков граждан и лидеров стран стала причиной напряженности в отношениях США с Германией, Францией, Испанией, Бразилией и другими государствами. Канцлер Германии Ангела Меркель лично выразила недовольство президенту Бараку Обаме в связи с прослушиванием ее мобильного телефона на протяжении ряда лет.