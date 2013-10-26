Саммит ЕС завершился на фоне жалоб о недоверии из-за слежек США

Участники саммита выступили с заявлением, что взаимное недоверие, которое из-за этого возникло между Евросоюзом и США, может повредить борьбе с терроризмом, так как повлияет на глубину сотрудничества в области разведки, сообщает Радио Свобода.

Франция и Германия, по которым сообщали о вероятной слежке со стороны США, добиваются переговоров на эту тему с Вашингтоном, чтобы еще до конца года найти новое понимание относительно такой деятельности.

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Среди других тем двухдневного саммита была проблема нелегальных мигрантов, которые тысячами пытаются добраться берегов Европы из Северной Африки и Ближнего Востока и десятками и сотнями гибнут при этом в Средиземном море.

На саммите также говорили о подготовке к другому саммиту программы ЕС «Восточное партнерство» в конце следующего месяца в Вильнюсе, на котором ожидают подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, если она выполнит определенные условия.

Накануне саммита прозвучали обвинения, что в Германии спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель (чего Вашингтон в своих комментариях прямо не отрицал), а во Франции они могли следить за миллионами телефонных разговоров и текстовых сообщений с определенных номеров - не только подозреваемых террористов, но и известных предпринимателей и политиков (США заявили, что «часть этой информации искажена»).