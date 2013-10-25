В РФ прокуратура заинтересовалась дождем из стекловолокна

16:42, 25 октября 2013
Мир
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В России новгородская природоохранная прокуратура провела проверку по факту выпадения осадков в виде хлопьев стекловолокна

Новгородский завод стекловолокна / Фото: setcorp.ru

"14.10.2013 в Новгородскую природоохранную прокуратуру поступила информация о выпадении из атмосферного воздуха на территорию микрорайона Деревяницы хлопьев стекловолокна", - сообщается на сайте прокуратуры.

Проверка показала, что выброс произведен ОАО «Новгородский завод стекловолокна», расположенный в данном микрорайоне, при производстве работ по предупреждению и устранению аварийных выбросов  вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

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В целях устранения выявленных нарушений законодательства Новгородской межрайонной природоохранной прокуратурой руководителю ОАО «Новгородский завод стекловолокна» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры, сказано в сообщении.

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